Над Тихим океаном у Boeing потрапила блискавка: літак екстрено сів

Карина Бондаренко Світ 06:23, 27.07.2020 Оновлено: 06:29, 27.07.2020

В Японії Boeing 747 екстрено сів в аеропорту Токіо через блискавку, що влучила в фюзеляж.

Подія з вантажним літаком компанії Japan Cargo Airlines трапилася в ніч на понеділок, 27 липня, над Тихим океаном, повідомляє NHK.

Судно прямувало до міста Анкорідж на Алясці. Відзначається, що НП трапилася на висоті 6,7 кілометрів. На борту знаходилися п'ять членів екіпажу, ніхто не постраждав.

Фахівці почали перевірку літака на предмет пошкоджень.

Як писав OBOZREVATEL раніше, розшифровка самописців літака "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії в Ірані, підтвердила, що лайнер впав в результаті попадання в нього ракети.

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