Над Сирією збили турецький безпілотник: всі деталі

У сирійському місті Серакіб 1 березня був збитий безпілотник турецького, який спочатку прийняли за бойовий літак.

За попередніми даними, авіація боролася з турецькими безпілотниками в повітрі над Ідлібом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, поширюючи відео, яке було опубліковано в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що він збитий із ПЗРК, з турецького спостережного пункту під Серакібом.

Над Сирією збили військовий літак і дрон t.me/infantmilitario

Також повідомляється, що під час атаки був збитий дрон-розвідник "Орлан-10".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Туреччина завершила підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі й заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.

У сирійській провінції Ідліб 27 лютого від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

У відповідь на загибель своїх військових в Сирії турецька армія завдала нищівного удару по військах диктатора Башара Асада в Ідлібі. У САА величезні втрати в техніці та живій силі.

За словами глави Міноборони Туреччини Хулуси Акара, їхня авіація та артилерія вразили понад 200 цілей і 329 солдатів із військ Асада в Ідлібі.

Глава Росії Володимир Путін зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, висловивши співчуття у зв'язку із загибеллю солдатів ЗС Туреччини в Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав, щоб глава Росії Володимир Путін не втручався у військовий конфлікт в Сирії. Водночас лідер турків зазначив, що вони ввели війська на запрошення сирійського народу.

Стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити ситуацію в Сирії.

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