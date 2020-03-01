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1 березня • оновлено в 12:21
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Над Сирією збили турецький безпілотник: всі деталі

13.2т
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У сирійському місті Серакіб 1 березня був збитий безпілотник турецького, який спочатку прийняли за бойовий літак.

За попередніми даними, авіація боролася з турецькими безпілотниками в повітрі над Ідлібом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, поширюючи відео, яке було опубліковано в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що він збитий із ПЗРК, з турецького спостережного пункту під Серакібом.

Над Сирією збили військовий літак і дрон

Над Сирією збили військовий літак і дрон

t.me/infantmilitario

Також повідомляється, що під час атаки був збитий дрон-розвідник "Орлан-10".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Туреччина завершила підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі й заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.

  • У сирійській провінції Ідліб 27 лютого від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

  • У відповідь на загибель своїх військових в Сирії турецька армія завдала нищівного удару по військах диктатора Башара Асада в Ідлібі. У САА величезні втрати в техніці та живій силі.

  • За словами глави Міноборони Туреччини Хулуси Акара, їхня авіація та артилерія вразили понад 200 цілей і 329 солдатів із військ Асада в Ідлібі.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Всё, небо закрыто и даже воробьи будут ходить пешком.
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1
0
Питон Каа
Питон Каа
Перемога опять обернулась зрадой. С турецкого наблюдательного пункта сбили турецкий же беспилотник. А кто бы мог это сделать с турецкого наблюдательного пункта? Неужели сами турки?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
По ходу рагулики по турецкому беспилотнику радостно попрыгали,це не по побратимски.
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