Над Швейцарією утворився "алмазний пил". Фото рідкісного явища

Юрій Сергієнко Світ 02:51, 15.12.2020 Оновлено: 02:55, 15.12.2020

На сході Швейцарії недалеко від міста Давос утворилося сонячне гало – атмосферне оптичне явище, яке виникає на кристалах льоду, що літають у повітрі ("алмазний пил").

Його жителі країни могли спостерігати 13 грудня. Відповідні знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував синоптик Ігор Кибальчич (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Сонячне гало над Швейцарією.
Facebook Ігоря Кибальчича

Він підкреслив, що на знімках також видно і дуже рідкісні форми гало: дуга Хастингса, Вегенера, Моіланена, сонячна і субсонячна петлі.

Жителі Швейцарії могли спостерігати "алмазний пил".
Facebook Ігоря Кибальчича
Сонячне гало над Швейцарією.
Facebook Ігоря Кибальчича

"Завдяки різній формі і орієнтації кристалів (пластинки, призми), на знімках видно безліч дуг і петель, серед яких є і дуже рідкісні, такі як дуга Хастингса, Вегенера, Моіланена (М-дуга), сонячна і субсонячна петлі. Загалом, постарався виділити на знімках всі присутні види", – зазначив Кибальчич.

На фото відзначили види сонячного гало.
Facebook Ігоря Кибальчича
Деякі види гало дуже рідкісні.
Facebook Ігоря Кибальчича
На фото відзначені деякі рідкісні види гало.
Facebook Ігоря Кибальчича
Facebook Ігоря Кибальчича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, астрономи сфотографували унікальну зірку J005311, яка утворилася внаслідок злиття двох "мертвих" зірок – білих карликів. За їхніми словами, такі небесні тіла зустрічаються дуже рідко.

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