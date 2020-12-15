Над Швейцарією утворився "алмазний пил". Фото рідкісного явища

На сході Швейцарії недалеко від міста Давос утворилося сонячне гало – атмосферне оптичне явище, яке виникає на кристалах льоду, що літають у повітрі ("алмазний пил").

Його жителі країни могли спостерігати 13 грудня. Відповідні знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував синоптик Ігор Кибальчич (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Він підкреслив, що на знімках також видно і дуже рідкісні форми гало: дуга Хастингса, Вегенера, Моіланена, сонячна і субсонячна петлі.

"Завдяки різній формі і орієнтації кристалів (пластинки, призми), на знімках видно безліч дуг і петель, серед яких є і дуже рідкісні, такі як дуга Хастингса, Вегенера, Моіланена (М-дуга), сонячна і субсонячна петлі. Загалом, постарався виділити на знімках всі присутні види", – зазначив Кибальчич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, астрономи сфотографували унікальну зірку J005311, яка утворилася внаслідок злиття двох "мертвих" зірок – білих карликів. За їхніми словами, такі небесні тіла зустрічаються дуже рідко.