Над Росією нависла смертельна загроза: про що мова

Для Російської Федерації реальну загрозу представляють ракети Китаю.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен. Вона зазначила, що КНР необхідно включити в Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, передає Focus.

"Росія має бути зацікавленою в тому, щоб залучити Китай у договір про роззброєння, бо як російські ракети становлять загрозу для Європи, так і китайські – для Росії", – підкреслила вона.

Нагадаємо, що російські зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400, призначені для постачання в Китай, довелося ліквідувати через те, що вони потрапили в шторм.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

США розіслали Росії і іншим учасникам ДРСМД офіційне повідомлення про те, що Штати вийдуть із нього через шість місяців.

Під час послання до Федеральних зборів Володимир Путін вкотре звинуватив США в порушенні ДРСМД.

Також після розриву Договору Росія взялася за розроблення смертоносної зброї.

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