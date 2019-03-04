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Над Росією нависла смертельна загроза: про що мова

15тЧитати матеріал російською

Для Російської Федерації реальну загрозу представляють ракети Китаю.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен. Вона зазначила, що КНР необхідно включити в Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, передає Focus.

"Росія має бути зацікавленою в тому, щоб залучити Китай у договір про роззброєння, бо як російські ракети становлять загрозу для Європи, так і китайські – для Росії", – підкреслила вона.

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Нагадаємо, що російські зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400, призначені для постачання в Китай, довелося ліквідувати через те, що вони потрапили в шторм.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Урсула фон дер Ляйен
Місце
Німеччина
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andrei andrei
andrei andrei
Окуенная новина:-)))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Заголовок как всегда 👍
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