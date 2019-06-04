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"Набили оскому": Медведєв їдко висловився про діалог з Україною

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що не бачить ніяких кроків з боку України до примирення з країною-агресором.

Він висловив упевненість в тому, що позиція нашої країни не змінилася з приходом нової влади і поклав відповідальність за російсько-українські відносини винятково на Київ. Фрагмент його інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія 1" показав у своєму відеоблозі український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У мене немає ніяких ілюзій з приводу риторики нової влади і певних уже сформованих трендів. Поки ми нічого нового не бачимо. В кінцевому рахунку це все – в руках нового президента, нової влади. Якщо вони захочуть якісь кроки зробити, вони їх зроблять. Заяви, які лунають зараз з Києва, вони дуже суперечливі. Ніби як вони хотіли б відновити певні процеси на базі Мінських угод. У той же час це супроводжується досить застарілою риторикою, яка набила оскому", – лицемірно висловився Медведєв.

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Він додав, що готовність Росії вести діалог з Україною нібито підтверджується регулярними зустрічами міністрів в різних форматах і збереженням дипломатичних відносин.

"Ще раз повторюю – не ми що-небудь припиняли, це все зробила українська влада. Якщо вони захочуть щось реанімувати, вони цілком здатні це зробити. Починаючи від дипломатичних контактів і закінчуючи неформальними. Кулька зараз на їхньому боці", – підсумував російський прем'єр-міністр.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Скріншот відео

Цимбалюк, в свою чергу, розцінив слова Медведєва як лють за те, що Україна називає речі своїми іменами: Росія – країна-окупант, яка вдерлася на чужу територію.

"Застаріла риторика, яка набила оскому" – це заяви про те, що Росія є країною-агресором, Росія окупувала Крим і Донбас. Наші російські, як вони себе називають, "родичі", вважають, що ми повинні почати з чистого аркуша. Ні-ні, Росія тут ні до чого. Це все українці, це все "київська хунта", "злочинний режим", – із сарказмом відповів він на випади Медведєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Медведєв заявив, що українська влада за бажання нібито може відновити відносини з Росією, яка анексувала Крим і розв'язала кровопролитну війну на Донбасі.

Нагадаємо, одразу після обрання Володимира Зеленського президентом України Медведєв натякнув на можливу угоду з новим керівництвом української держави. За його словами, вже можна відроджувати вбиту економічну взаємодію.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро МедведєвРоман Цимбалюк
Місце
Росія
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