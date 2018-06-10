На звалищі в Грузії масово вилупилися курчата: кумедне відео

На звалищі грузинського міста Марнеулі з великої кількості курячих яєць, викинутих співробітниками місцевої птахоферми, масово вилупилися курчата.

Очевидці поширили в Facebook кумедні фото і відео, на яких зображені стихійні пересування новонароджених пташенят.

У свою чергу, незвичайну ситуацію прокоментував мер міста Темур Абаза.

"Наскільки мені відомо, вони вважали яйця зіпсованими", - процитувало мера місцеве видання Netgazeti.

Як відзначили фахівці, звалище - сонячне місце. Тепло посприяло народженню пташенят. Ролик у соцмережі продовжує стрімко набирати перегляди, кількість яких вже перевищила 100 тис.

Дивіться також на OBOZREVATEL популярне відео мережі, як у київському зоопарку тварини зраділи дощу.