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На звалищі в Грузії масово вилупилися курчата: кумедне відео

3.2тЧитати новину російською

На звалищі грузинського міста Марнеулі з великої кількості курячих яєць, викинутих співробітниками місцевої птахоферми, масово вилупилися курчата.

Очевидці поширили в Facebook кумедні фото і відео, на яких зображені стихійні пересування новонароджених пташенят.

У свою чергу, незвичайну ситуацію прокоментував мер міста Темур Абаза.

"Наскільки мені відомо, вони вважали яйця зіпсованими", - процитувало мера місцеве видання Netgazeti.

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Як відзначили фахівці, звалище - сонячне місце. Тепло посприяло народженню пташенят. Ролик у соцмережі продовжує стрімко набирати перегляди, кількість яких вже перевищила 100 тис.

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Місце
Грузія
Об'єкти
соцмережіFacebook
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