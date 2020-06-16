На журналіста Габунію, який нецензурно вилаяв Путіна, планували замах: Україна допомогла уникнути злочину

Українські правоохоронні органи надали грузинській владі інформацію про планований замах на журналіста Георгія Габунію, який влітку 2019 року в ефірі телеканалу нецензурно вилаяв президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", ці дані допомогли грузинським спецслужбам затримати 38-річного громадянина Росії, уродженця Інгушетії Васамбека Бокова. Як заявив гендиректор каналу, на якому нині працює Габунія, Ніка Гварамія, замовником вбивства є нібито глава Чечні Рамзан Кадиров, а причиною – скандальні висловлювання журналіста на адресу російського президента.

Служба державної безпеки Грузії затримання росіянина поки не коментувала.

Нагадаємо, 7 липня Георгій Габунія обматюкав Путіна в ефірі телеканалу "Руставі-2". Влада Грузії засудила грубість ведучого, однак від вибачень лідеру РФ утрималася. Після цього журналіст отримував погрози на свою адресу. Зокрема, Кадиров заявив, що "Габунію потрібно заховати за сімома парканами, бо перший же зустрічний може зробити з ним те, чого він заслужив".

Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинська телекомпанія "Руставі 2" припинила мовлення після скандалу з лайкою тележурналіста Георгія Габунії в програмі "PS" на адресу Володимира Путіна.