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На згадку про жертв теракту: у Новій Зеландії байкери влаштували неймовірне видовище. Сильні кадри

1.2тЧитати матеріал російською

У Новій Зеландії мотоциклісти виконали традиційний танець маорі на згадку про жертв терористичного акту в мечетях, у результаті якого загинули 50 осіб.

Зняті очевидцями кадри були викладені в YouTube. Дійство відбувалося біля однієї з мечетей, де і сталася трагедія.

Туди прибули члени місцевого байкерського клубу і виконали традиційний танець маорі – хаку.

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На згадку про жертв теракту: у Новій Зеландії байкери влаштували неймовірне видовище. Сильні кадри

Скріншот з відео

Жителі міста до цих пір несуть до місць перестрілки квіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Нова Зеландія
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры рады что обучаете террористов на базе нацистов Зов? Потом смотрят на реакцию людей твари...
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