На згадку про жертв теракту: у Новій Зеландії байкери влаштували неймовірне видовище. Сильні кадри

У Новій Зеландії мотоциклісти виконали традиційний танець маорі на згадку про жертв терористичного акту в мечетях, у результаті якого загинули 50 осіб.

Зняті очевидцями кадри були викладені в YouTube. Дійство відбувалося біля однієї з мечетей, де і сталася трагедія.

Туди прибули члени місцевого байкерського клубу і виконали традиційний танець маорі – хаку.

Скріншот з відео

Жителі міста до цих пір несуть до місць перестрілки квіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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