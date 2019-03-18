На згадку про жертв теракту: у Новій Зеландії байкери влаштували неймовірне видовище. Сильні кадри

У Новій Зеландії мотоциклісти виконали традиційний танець маорі на згадку про жертв терористичного акту в мечетях, у результаті якого загинули 50 осіб.
Зняті очевидцями кадри були викладені в YouTube. Дійство відбувалося біля однієї з мечетей, де і сталася трагедія.
Туди прибули члени місцевого байкерського клубу і виконали традиційний танець маорі – хаку.
Скріншот з відео
Жителі міста до цих пір несуть до місць перестрілки квіти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Теракт в Новій Зеландії трапився в ніч на 15 березня. Група людей хлоднокровно розстріляла дві мечеті та міську лікарню, в результаті чого загинули 49 осіб.
Пізніше два вибухи прогриміли в районі вокзалу і торгового центру, але поліція вчасно виявила бомби і знешкодила їх.
У ЗМІ з'явилося відео холоднокровного розстрілу, що нібито було знято стрільцем.
У терориста була зброя з нанесеними "ключовими моментами для становлення європейської цивілізації".
Російська організація "Вірне козацтво" заявила, що соратники Тарранта можуть бути пов'язані з Україною.
Пізніше командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі відповів, що підозрюваний не пов'язаний з організацією.
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