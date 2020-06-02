На Землі невблаганно змінюється клімат: помічено тривожний сигнал

Французькі вчені з Університету Тулузи і Університету Пікардії виявили, що багато видів живих організмів, особливо морських тварин, мігрують ближче до полюсів і вгору по гірських схилах.

Причиною масової втечі є катастрофічні зміни клімату, йдеться в статті дослідників, яка опублікована в журналі Nature Ecology & Evolution.

Фахівці проаналізували 258 наукових робіт, які фіксують зміну місця проживання у більш ніж 12 тисяч бактерій, грибів, рослин і тварин. Виявилося, що водні організми швидше реагують на підвищення середніх температур в низьких широтах. Наприклад, ареал проживання комах зсувається зі швидкістю 18,5 кілометра на рік, а морських видів тварин – 6 кілометрів у рік.

o-planete.ru

Якщо порівняти швидкість зміщення ареалів проживання морських і сухопутних тварин, то перші переміщаються приблизно в шість разів швидше. Ця невідповідність пояснюється тим, що повітря проводить тепло приблизно в 28 разів гірше, ніж вода, а наземні тварини краще регулюють температуру свого тіла.

За словами дослідників, тварини, що живуть високо в горах, знаходяться на межі вимирання, оскільки вони не пристосовані до середовища з більш високою температурою, яка піднімається вгору по схилу. Однак вчені підкреслюють, що їх метааналіз охоплює тільки 0,6 відсотка видів живих організмів на Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики зі Швейцарії проаналізували більше 20 показників у 520 містах світу і прийшли до висновку, що вже через 30 років можна буде спостерігати суттєві зміни клімату.

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