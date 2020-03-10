На заводі під Барселоною прогримів потужний вибух: є жертва

У передмісті Барселони (Іспанія) прогримів вибух на хімічному заводі. В результаті загинула щонайменше одна особа.

Надзвичайна подія трапилася у промзоні Монтсоль-де-ла-Вернеда (район Сан-Марті/Побла Ноу) пише La Vanguardia із посиланням на очевидців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вибух у Барселоні Twitter Riosinho

Вибух у Барселоні Twitter Riosinho

Вибух у Барселоні Twitter Riosinho

Зараз експерти встановлюють причини вибуху, а також його можливі наслідки. Місцеві жителі в соцмережах активно постять фото з місця НП.

"Стіни тремтіли навіть за пів кілометра від місця вибуху", "На щастя, це не людна вулиця, але ми будемо говорити про десятки смертей, ви просто повинні побачити розмір каменів і палиць (які розліталися. – Ред.)", – пишуть жителі Барселони, що стали свідками вибуху.

Вибух у Барселоні Twitter Riosinho

Вибух у Барселоні Twitter Riosinho

Вибух у Барселоні Twitter Riosinho

Increíble la explosión de hace unos minutos en Barcelona han temblado paredes hasta más de 500 metros 🤯 pic.twitter.com/PEVpNmeMy6 – Riosinho (@ Riosinho96) March 10, 2020

Es la zona de La Verneda. https://t.co/gAhxtKeMRC – Ramón Mateos 🇪🇸🤝🇪🇺 (@ RamonMateos30) March 10, 2020

Más imágenes de la explosión de hace unos minutos pic.twitter.com/C2VVB2aceH – Riosinho (@ Riosinho96) March 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня терорист-смертник підірвав себе у столиці Тунісу. Атака трапилася навпроти посольства США. Під час нападу поранень зазнали п'ять осіб. За даними очевидців, до місця злочину бойовик під'їхав на мотоциклі.

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