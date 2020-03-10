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10 березня • оновлено в 18:20
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На заводі під Барселоною прогримів потужний вибух: є жертва

1.3т
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У передмісті Барселони (Іспанія) прогримів вибух на хімічному заводі. В результаті загинула щонайменше одна особа.

Надзвичайна подія трапилася у промзоні Монтсоль-де-ла-Вернеда (район Сан-Марті/Побла Ноу) пише La Vanguardia із посиланням на очевидців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вибух у Барселоні

Вибух у Барселоні

Twitter Riosinho

Вибух у Барселоні

Вибух у Барселоні

Twitter Riosinho

Вибух у Барселоні

Вибух у Барселоні

Twitter Riosinho

Зараз експерти встановлюють причини вибуху, а також його можливі наслідки. Місцеві жителі в соцмережах активно постять фото з місця НП.

"Стіни тремтіли навіть за пів кілометра від місця вибуху", "На щастя, це не людна вулиця, але ми будемо говорити про десятки смертей, ви просто повинні побачити розмір каменів і палиць (які розліталися. – Ред.)", – пишуть жителі Барселони, що стали свідками вибуху.

Вибух у Барселоні

Вибух у Барселоні

Twitter Riosinho

Вибух у Барселоні

Вибух у Барселоні

Twitter Riosinho

Вибух у Барселоні

Вибух у Барселоні

Twitter Riosinho

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня терорист-смертник підірвав себе у столиці Тунісу. Атака трапилася навпроти посольства США. Під час нападу поранень зазнали п'ять осіб. За даними очевидців, до місця злочину бойовик під'їхав на мотоциклі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Іспанія Барселона
Тег
вибух
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