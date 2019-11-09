На замітку Яременку: топ-5 гучних секс-скандалів, які знищили кар'єри політиків

Президенти, депутати, конгресмени і міністри – у світовій історії було багато гучних секс-скандалів. Такі конфлікти зазвичай загрожують відставками або завершенням кар'єри.

Але не в Україні. Нещодавній скандал із листуванням нардепа Богдана Яременка яскраве тому підтвердження.

На замітку українським нардепам – OBOZREVATEL склав топ сексуальних скандалів, які знищили кар'єру політиків.

Президент Ізраїлю Моше Кацав

Понад 30 років перебував у ізраїльській політиці. Пройшов шлях від депутата у кнесеті до президента країни (2000-2007 рр.). Був головою трьох міністерств (у різний час): будівництва, транспорту і праці.

Кінець кар'єри політика почався у 2006 році, коли одна з колишніх працівниць його адміністрації звинуватила президента у сексуальних домаганнях. Незважаючи на зустрічний позов про наклеп, Моше отримав ще кілька звинувачень з боку інших жінок, що працювали у відомства.

Через розгляд прокуратури і поліції, у січні 2007 року президентські повноваження Кацава були припинені, а у червні цього ж року він оголосив про відставку.

Моше Кацав у супроводі поліції

У грудні 2010 року Моше визнали винним у двох випадках зґвалтування і одному випадку розпусних дій. А у 2011 році засудили до 7 років ув'язнення, а також у виплаті штрафу в розмірі 125 тисяч шекелів (трохи більше 35 тисяч доларів).

Оргії Сільвіо Берлусконі

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відомий не лише давньою дружбою з Володимиром Путіним та італійською мафією, а й розпусними секс-вечірками. Один із найвідоміших епізодів із його особистого життя, так звана справа "Рубі-сердцеїдки".

За свідченням журналістів та італійських політиків, Берлусконі часто влаштовував оргії на своїй віллі Сан-Мартіно. Будучи доларовим мільярдером, політик влаштовував до того ж і розкішні вечірки, маскаради та бали. Зазвичай такі заходи супроводжувалися великою кількістю молодих дівчат і мали назву "бунга-бунга".

Нібито під час вечірок Берлусконі зі своїми друзями влаштовував оргії з БСДМ, анальним сексом та іншими сексуальними втіхами. Сам же політик пізніше називав цю інформацію перебільшеною.

Так, у лютому 2011 року щодо Берлусконі було відкрито кілька кримінальних справ через можливих зв'язків із неповнолітніми повіями. Також нібито політик допоміг одній зі своїх улюблених дівчат на прізвисько "Рубі-сердцеїдка" вийти з поліцейського відділку, коли її впіймали правоохоронці за заняттям проституцією.

Рубі-серцеїдка

За інформацією ЗМІ, Рубі отримала від прем'єра 150 тисяч євро, автомобіль і коштовності. Берлусконі ж такі розтрати заперечував і наголошував, що дав дівчині лише 7 тисяч євро через її скрутне становище і "зворушливу історію".

У червні 2013 року політик був засуджений до 7 років ув'язнення. Але після активної роботи адвокатів у липні 2014 року суд виправдав Берлусконі. Проте сексуальний скандал Сільвіо серйозно підкосив його і не без того скандальну репутацію.

Слід зазначити, що політик був двічі одружений, а його друга дружина Вероніка Ларіо перебувала з ним у шлюбі 25 років, з 1985-го по 2010 рік. У Берлусконі 5 дітей.

Покоївка Домініка Стросс-Кана

Секс-скандал Стросс-Кана коштував йому не тільки посади керівника Міжнародного валютного фонду, а й потенційних перегонів за посаду президента Франції.

У травні 2011 року Домініка затримали в аеропорту Нью-Йорка за звинуваченням у сексуальних домаганнях в одному з 5-зіркових готелів. За версією американського слідства, місцева покоївка, уродженка Гвінеї Нафіссатоу Діалло зайшла у номер політика для того, щоби зробити прибирання.

Покоївка, яка звинуватила Стросс-Кана у зґвалтуванні

Далі, за словами дівчини, з ванної вийшов голий Стросс-Кан, який відразу ж на неї накинувся і спробував зґвалтувати. Діалло вдалося втекти, але перед цим нібито Домінік змусив її зайнятися оральним сексом. Перелякана покоївка вибігла з номера, розповіла все своїм колегам, які незабаром і викликали поліцію.

Справа навколо можливого зґвалтування тривала більше року і коштувала політику посади глави МВФ і зіпсованої репутації. Хоча у 2012 році суд виправдав Стросс-Кана, а з покоївкою він уклав мирову угоду, але краще від цього йому не стало.

Характерно, що на думку багатьох журналістів і експертів, скандал міг бути сфабрикований з однією метою – перешкодити Стросс-Кану стати президентом Франції. На той час він мав реальні шанси поборотися за цю посаду, оскільки був членом популярної Соціалістичної партії, мав відмінну впізнаванність і досвід роботи на вищому рівні, до того ж був відносно молодий, на момент виборів йому було 62 роки.

Розбещення Анвара Ібрагіма

Один із визначних політиків Малайзії. За свою довгу кар'єру встиг побувати міністром культури, сільського господарства, освіти і фінансів. А у 1993 році став заступником прем'єр-міністра країни. Після одного з фінансових скандалів пішов у опозицію, став членом парламенту і очолив опозиційні сили.

Справжнім ударом для Анвара стало звинувачення у сексуальних домаганнях у 2008 році. Після перемоги його партії на виборах він мав усі шанси стати новим главою уряду, але молодий помічник політика, Сайфул Мухаммад Азлан звинуватив його у зґвалтуванні.

Анвар Ібрагім

Проти Ібрагіма порушили кримінальну справу і провадження щодо нього тривали 7 років. У Малайзії гомосексуальний секс – це злочин, який карається 20-річним тюремним терміном. Під час кримінальних розглядів політик зазнав серйозних втрат у рейтингу і більше не міг очолювати опозиційні сили.

Більше того, йому довелося навіть відмовитися балотуватися на посаду сенатора штату Селангор. У підсумку у 2015 році суд визнав його винним і посадив до в'язниці. Політик просидів там 3 роки, і лише у 2018-му після королівського помилування вийшов на волю. Указ короля передбачав не тільки звільнення, але і соціальну реабілітацію, після якої він отримав право знову повернутися у політику.

У жовтні 2018 року Анвар Ібрагім виграв довибори до парламенту і повноцінно повернувся у перегони за крісло прем'єр-міністра.

Банана зґвалтував 11 чоловіків

Канаан Банана був президентом Зімбабве з 1980 по 1987 рік. Був затятим прихильником ідеї незалежної країни. Після завершення президентського терміну став дипломатом, очолював релігійний факультет Зімбабвійського університету. Також був автором африканської версії молитви "Отче наш".

При цьомуу 1997 році він був звинувачений у зґвалтуванні чоловіків. Річ у тім, що одного з охоронців експрезидента судили за вбивство чоловіка, який назвав його "дружиною Банани". На допитах у суді бодігард зізнався, що під час роботи у президентській адміністрації Банана його регулярно ґвалтував.

Канаан Банана

Після проведення додаткових слідчих дій з'ясувалося, що Канаан Банана за свою каденцію ґвалтував 11 чоловіків. У 1999 році його засудили до 10 років в'язниці (9 із них умовно) і позбавили церковного сану. Після відбування терміну у в'язниці політик вийшов на волю, але через 2 роки помер від раку в еміграції у Великобританії.

До кінця життя він заперечував будь-які звинувачення в гомосексуальних домаганнях.

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