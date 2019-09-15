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15 вересня • оновлено в 12:33
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На замітку Путіну: з'явилися дані про надпотужність американських Javelin в Україні

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Надійність протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) FGM-148 Javelin, який США надали Збройним силам України, перевищує 94 відсотки.

Про це повідомляється на сайті одного з його розробників – американської компанії Raytheon.

"Javelin випробуваний у бойових умовах і має надійність понад 94 відсотків. Він може бути розгорнутий із декількох платформ і використовуватися в будь-яких погодних, денних або нічних операціях. Також розроблені і продемонстровані дистанційні пускові установки для наземних транспортних засобів", – сказано в повідомленні.

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Компанія також зазначила, що експлуатація FGM-148 Javelin запланована до 2050 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США приступили до розробки поліпшеного варіанта Javelin – модифікованої версії FGM-148 F.

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Тема
Військова допомога Україні
Місце
США
Тег
Javelin
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ополченцы оценят, первые Джавелины уже закуплены у ВеСеУ!
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Юг Руси
Юг Руси
"Берегись усатый кот, видишь армия идёт ..." (с) )))))))))))))))))) https://pbs.twimg.com/media/EERrXhkXUAEk45k?format=jpg&name=small
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Так вам запретили использовать эти комплексы в конфликте на Донбассе.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
И снова проходил мимо, Ах еще и о пунктах заговорили ? Умнеете на глазах, только может раньше надо было, году этак в 13-м ?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Spiridonov Alexandr, Причем тут американские генералы? В условиях поставки есть такой пункт.
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