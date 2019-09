На замітку Путіну: з'явилися дані про надпотужність американських Javelin в Україні

Надійність протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) FGM-148 Javelin, який США надали Збройним силам України, перевищує 94 відсотки.

Про це повідомляється на сайті одного з його розробників – американської компанії Raytheon.

"Javelin випробуваний у бойових умовах і має надійність понад 94 відсотків. Він може бути розгорнутий із декількох платформ і використовуватися в будь-яких погодних, денних або нічних операціях. Також розроблені і продемонстровані дистанційні пускові установки для наземних транспортних засобів", – сказано в повідомленні.

Компанія також зазначила, що експлуатація FGM-148 Javelin запланована до 2050 року.

