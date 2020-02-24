Може чекати всіх українців: як в Італії борються з коронавірусом та які несподівані заборони ввели

В Італії почався спалах коронавірусу. Уже зафіксовано 224 випадки зараження, попередньо 6 людей уже померли – здебільшого на півночі країни.

Влада діє жорстко і намагається обмежити пересування як італійців, так і іноземців. Введено карантин, а на вулицях працюють сотні поліцейських.

Що важливо знати про італійську боротьбу з жахливою хворобою – у матеріалі OBOZREVATEL.

Карантин і заборона на виїзд із міста

Влада Італії жорстко відреагувала на поширення небезпечної хвороби. The Guardian пише, що відразу в 11 муніципалітетах провінцій Венето і Ломбардія ввели так звані драконівські заходи. Людям заборонено залишати свої населені пункти, а іншим італійцям – в'їжджати в ці міста.

У цих районах повністю закриті школи, університети, дитячі садки. Скасовано всі масові зібрання людей, зокрема спортивні змагання (футбольні матчі). AFP пише, що вранці 23 лютого жителі міста Казальпустерленго (Ломбардія) в масках вишикувалися в довгі черги біля місцевого супермаркету. Їх запускали лише групами по 40 осіб, поки інші чекали, обговорюючи ситуацію, що склалася.

Мер Мілана Джузеппе Сала заявив, що в місті будуть скасовані всі масштабні заходи, зокрема і тиждень моди. Також на 7 днів закриті і місцеві школи.

"Це розумний захід, тоді ми подивимося, чи достатньо тижня. У місті так багато подій. Я не уявляю, що все закривається і скасовується, але події, які не є обов'язковими, ми скасовуємо".

Охоплені коронавірусом регіони Італії The Guardian

Вулицями люди ходять у масках

Також у країні введені обмеження на шкільні поїздки Італією і за кордон, а також скасовані заняття у школах та університетах.

Через епідемію не відбудуться і три матчі чемпіонату Італії з футболу: "Інтер" – "Сампдорія", "Верона" – "Кальярі" і "Аталанта" – "Сассуоло". Запобіжні заходи торкнулися навіть релігійних заходів – у храмах заборонили обмінюватися рукостисканнями.

Консульства багатьох країн забороняють прийом громадян. Такі ж заходи безпеки вже оголосило й українське посольство в Мілані.

На вулицях чергує Нацгвардія і поліція, а місцеві ходять у масках

Влада в Італії дійсно намагається максимально мінімізувати хаос і безладдя в країні.

"Для контролю за ситуацією в місто (воно поки не заблоковане) і в десяток ізольованих містечок і сіл приїхали додатково 26 машин карабінерів і два автобуси. Військові повідомили, що, якщо місць у лікарнях буде недостатньо, то вони готові надати на своїх базах 5 тисяч місць. Багато людей, які працюють у Мілані, починають отримувати від своїх роботодавців SMS із пропозицією попрацювати вдома", – написала журналістка Катерина Саділова.

Коли стало відомо про перших заражених, їхні колеги були протестовані лікарями. Це сотні людей. Правда, "нульового пацієнта" поки не знайшли. У країні зараз тривають масові виміри температури у тих італійців, які заходять на вокзали й аеропорти.

Поліція вийшла на вулиці

Поліція вийшла на вулиці

У соцмережах італійці виставляють фото поліції, яка оглядає фури на трасах. Поліцейські знаходяться в масках і можуть зупиняти абсолютно будь-яке авто для додаткової перевірки.

Роботодавці просять не виходити з дому

Підприємці та великі підприємства намагаються убезпечити якомога більшу кількість власних співробітників. У соцмережах українські заробітчани пишуть, що місцеві просять за можливості не виходити з дому і працювати віддалено (якщо це можливо).

"Моєму чоловікові роботодавець із Мілана надіслав повідомлення, щоб він не приїжджав в офіс, поки ситуація з коронавірусом не стабілізується. Він працює у великій компанії, сам IT фахівець. Тому працювати з дому для нього не проблема. А ось як бути іншим, хто на вихідні поїхав до себе додому і в понеділок має вийти на роботу в магазин?" – ділиться Тетяна Савчук.

Країни Шенгену можуть закрити кордон

Австрія вже закрила залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер. Влада Євросоюзу закликає жителів не панікувати. "Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вони ухвалюють", – заявив комісар ЄС із питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні.

Журналіст Іван Яковина вважає, що в ЄС через кілька днів можуть закрити кордон із Італією. "Зараз мови про це поки немає, але я впевнений – через пару днів сусіди Італії призупинять дію Шенгенської угоди. Людей звідти перестануть пускати в "Велику Європу"", – наголосив Яковина.

На полицях немає продуктів – влада закликає не панікувати

В охоплених коронавірусом регіонах не вистачає продуктів. Буквально за кілька днів місцеві жителі змели продукти з полиць магазинів. Ось як описує на одному з форумів ситуацію в Північній Італії студент з Міланського університету.

"Магазини Esselunga в Мілані – це величезні супермаркети, і зазвичай там не так багато людей. Але сьогодні, ще підходячи до магазину, я помітив, що люди йдуть з великими пакетами. А в самому магазині виявилося дуже багато покупців. Черги на касах були великі. Я навіть не зміг знайти собі кошик.

Спорожнілі прилавки Pikabu

Спорожнілі прилавки Pikabu

Було видно, що люди трохи в паніці – хтось уже носить маски, але таких було мало. Багато хто з повними візками і кошиками бродять між полиць, набирають їжу. І я теж намагався знайти ту їжу, яку зазвичай купую. На жаль, багато прилавків уже спорожніли. Все найнеобхідніше майже розібрали (залишилися тільки більш дорогі аналоги продуктів). Молоко, хліб, борошно, м'ясо, макарони, цукор, вода... Все це скупили за день", – пише користувач.

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