На заході з Трампом знайшовся заражений коронавірусом

Один з учасників конференції у Білому Домі, де були присутні президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Майк Пенс, хворий коронавірус.

Як повідомляє Fox News з посиланням на організаторів заходу Американський консервативний союз (ACU), аналізи на коронавірус у одного з відвідувачів, були позитивними. Сам форум проходив з 26 по 29 лютого в Форт-Вашингтоні, штат Меріленд.

У цьому році на конференції виступили і президент США Дональд Трамп, і віцепрезидент Майкл Пенс. У ACU заявили, що хворий не контактував з ними, а також не відвідував заходів у головному залі. Зараженого помістили під карантин, він знаходиться в Нью-Джерсі під наглядом лікарів.

Майк Пенс і Дональд Трамп

Організатори повідомили, що адміністрація президента обізнана про ситуацію. "У даний час немає ніяких ознак, що президент Трамп та віцепрезидент Пенс зустрічалися або перебували в безпосередній близькості від (хворого) відвідувача", – прокоментували ситуацію CNN в адміністрації Трампа.

На конференції були присутні близько 19 тис. осіб. Трамп виступив на ній в останній день проведення, 29 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Більш 104 тис. осіб у всьому світі станом на 8 березня заражені коронавірусом.

У Південній Кореї зареєстрований 7041 випадок захворювання, в Італії - 5883, у Франції - 949. В Іспанії підтверджено 100 нових випадків інфікування. В Ірані заявили про 1076 нових випадків інфікування коронавірусом. У США зафіксовано 139 нових випадків зараження коронавірусом.

У Китаї, 7 березня, обрушився п'ятиповерховий готель з хворими коронавірусом у місті Цюаньчжоу, що в провінції Фуцзянь. За даними місцевих ЗМІ, рятувальникам вдалося вилучити 35 осіб з-під завалів.

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