Зміни до Конституції, які серед іншого обнуляют президентський термін, дозволить російському лідеру Володимиру Путіну правити країною щонайменше до 2036 року.

Як пише видання Financial Times, це означає, що він пробуде на посаді довше Йосипа Сталіна, а якщо доживе до кінця всіх термінів, то піде у віці старше Леоніда Брежнєва.

Відзначимо, що в 2036 році Путіну, якому зараз 67, виповниться 86 років.

"Путін каже, що підтримує поправки, які дозволять йому залишитися при владі ще на 12 років. Це буде означати, що він пробуде на посаді довше Сталіна, а якщо доживе до кінця всіх термінів, то буде старше Брежнєва, коли піде", – зауважив кореспондент видання Макс Седдон.

Putin says he supports the move to let him stay in power an extra 12 years. This would mean he stays in office longer than Stalin and , if he makes it through all his terms, would be even older than Brezhnev when he 's done https://t.co/uS2NA5C6Bp - max seddon (@maxseddon) March 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. У результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії.

Таке рішення викликало протести росіян, які вийшли на поодинокі пікети в Москві.

Діюча конституція РФ забороняє президентам займати свій пост більше двох термінів поспіль. Путін став главою держави в 2000 році, а потім в 2008-му він поступився цією посадою Дмитру Медведєву. Через чотири роки він знову повернувся в Кремль, але вже термін повноважень президента РФ був продовжений з чотирьох до шести років.

Вибори президента Росії заплановані на березень 2024 року.

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