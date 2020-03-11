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11 березня • оновлено в 03:30
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На Заході розкусили аферу Путіна з обнуленням термінів

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Зміни до Конституції, які серед іншого обнуляют президентський термін, дозволить російському лідеру Володимиру Путіну правити країною щонайменше до 2036 року.

Як пише видання Financial Times, це означає, що він пробуде на посаді довше Йосипа Сталіна, а якщо доживе до кінця всіх термінів, то піде у віці старше Леоніда Брежнєва.

Довше Сталіна: на Заході розкусили аферу Путіна з обнуленням термінів

Відзначимо, що в 2036 році Путіну, якому зараз 67, виповниться 86 років.

"Путін каже, що підтримує поправки, які дозволять йому залишитися при владі ще на 12 років. Це буде означати, що він пробуде на посаді довше Сталіна, а якщо доживе до кінця всіх термінів, то буде старше Брежнєва, коли піде", – зауважив кореспондент видання Макс Седдон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. У результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії.

Таке рішення викликало протести росіян, які вийшли на поодинокі пікети в Москві.

Діюча конституція РФ забороняє президентам займати свій пост більше двох термінів поспіль. Путін став главою держави в 2000 році, а потім в 2008-му він поступився цією посадою Дмитру Медведєву. Через чотири роки він знову повернувся в Кремль, але вже термін повноважень президента РФ був продовжений з чотирьох до шести років.

Вибори президента Росії заплановані на березень 2024 року.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Конституція
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да не дожевет он до 36 года))))он что бессмертный))))))
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