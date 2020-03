Зміни до Конституції, які серед іншого обнуляют президентський термін, дозволить російському лідеру Володимиру Путіну правити країною щонайменше до 2036 року.

Як пише видання Financial Times, це означає, що він пробуде на посаді довше Йосипа Сталіна, а якщо доживе до кінця всіх термінів, то піде у віці старше Леоніда Брежнєва.

Відзначимо, що в 2036 році Путіну, якому зараз 67, виповниться 86 років.

"Путін каже, що підтримує поправки, які дозволять йому залишитися при владі ще на 12 років. Це буде означати, що він пробуде на посаді довше Сталіна, а якщо доживе до кінця всіх термінів, то буде старше Брежнєва, коли піде", – зауважив кореспондент видання Макс Седдон.

