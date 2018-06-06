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ПолітикаЕкономіка

"На вухо мені шепнув": канцлер Австрії підіграв Путіну на зустрічі

1.5тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін розповів, що канцлер Австрії Себастьян Курц під час їх зустрічі з бізнесменами нібито пішов на дружній жест у його сторону.

Ці слова глави РФ передав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

"Пан канцлер на вухо мені шепнув: "Буду говорити коротше, щоб у тебе було більше часу". Я цим скористаюся, але постараюся вас (бізнесменів. - Ред.) теж не втомлювати особливо", - цитує він Путіна.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, дивні "кривляння" Путіна під час візиту, приуроченого до 50-річчя підписання першого контракту на поставку природного газу з Радянського Союзу до Австрії, розвеселили користувачів.

Особи
Себастьян КурцВолодимир Путін
Місце
Росія
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