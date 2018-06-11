На Волзі баржа протаранила катамаран: є загиблий, 7 осіб пропали

На річці Волга в районі порту Волгограда зіткнулися баржа з катамараном.

За даними Telegram-каналу Mash, на судні в момент аварії перебувало 15 осіб. Рятувальники знайшли п'ятьох загиблих. Число жертв досягло шести осіб.

Люди, яким вдалося врятуватися, вибиралися з тонучого катамарана через розбиті вікна.

Тривають пошуки зниклих. За даними "5 каналу", вони знаходяться в воді.

Рятувальники на набережній v1.ru

У свою чергу, за даними каналу LIFE SHOT, на борту катамарана перебували щонайменше 16 людей, а на сушу доставили п'ятьох. Попередньо, загинула жінка. Компанія відзначала на судні якесь свято.

Як повідомляє "v1.ru", судно намагаються утримати рятувальники, але його зносить течією до набережної імені Висоцького. Машини спецслужб з'їжджаються туди.

"За уточненими, даними приватний прогулянковий катамаран скоїв лобове зіткнення з самохідною баржею приблизно в 250 метрах від берега. Всі пасажири катамарана на момент зіткнення перебували в приміщенні, що завадило їм екстрено покинути плавзасіб", - повідомили у виданні.

Також, попередньо, катамаран йшов без включених габаритних вогнів, в результаті чого баржа його просто не помітила. У момент зіткнення плавуча дача перекинулася.

За непідтвердженими даними, у водія не було дозволу на перевезення пасажирів.

На причал прибув начальник ГУ МНС Росії по Волгоградській області Олег Гребенюк. Також, очікується приїзд губернатора Андрія Бочарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2017 року середній розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ "Лиман" затонув в результаті зіткнення з іншим судном в 40 км на північний захід від протоки Босфор.

10 січня 2018 року великій десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Ямал" було протаранено суховантажем під прапором Сьєрра-Леоне в Егейському морі.

У перших числах лютого в Криму ледь не затонув суховантаж BERG під прапором Молдови, який отримав пошкодження корпусу і встав на якір в районі Феодосії.