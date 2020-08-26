На виборах в США Байден обігнав Трампа в шести ключових штатах

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує в шести ключових штатах, але рейтинг чинного президента Дональда Трампа там зростає.

Про це повідомила CNBC. Зміни в громадській думці відбулися в зв'язку з ослабленням спалаху коронавірусу.

В опитуванні, опублікованому в 26 серпня, в Арізоні, Флориді, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсільванії і Вісконсині 66% ймовірних виборців заявили, що вони серйозно стурбовані COVID-19. Два тижні тому таких виборців було 69%. Частка респондентів, які заявили, що у них є "дуже серйозні" побоювання з приводу коронавірусу, знизилася з 49% до 45%.

З усіх цих штатів найбільший відрив у Байдена від Трампа – в шість процентних пунктів – в Мічигані, найменший – в один процентний пункт – в Північній Кароліні.

Хоча опитування показує конкурентну президентську гонку, воно продемонструвало, що Байден випереджає Трампа з відривом в 49% від 46% в ключових штатах. Він має перевагу над чинним президентом в п'яти з шести штатів, в той час як Північна Кароліна практично нічийна.

Підтримка кандидатів в штатах, що "коливаються", виглядає наступним чином:

Арізона: Байден 49%, Трамп 47%

Флорида: Байден 49%, Трамп 46%

Мічиган: Байден 50%, Трамп 44%

Північна Кароліна: Байден 48%, Трамп 47%

Пенсільванія: Байден 49%, Трамп 46%

Вісконсін: Байден 49%, Трамп 44%

Опитування проводилося 21-23 серпня. У ньому взяли участь 4904 особи.

Вибори президента США заплановані на листопад 2020 року.

В США називають штататами, що "коливаються" ті, в яких виборці голосують то за кандидатів-республіканців, то за демократів.

Вважається, що на виборах результати в цих штатах грають особливо важливу роль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, професор Американського університету у Вашингтоні Аллан Ліхтман прогнозує перемогу Джо Байдена на виборах президента США. Він заявив, що чинний глава держави Дональд Трамп втратить Білий дім.

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