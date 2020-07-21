На виборах в Білорусі жінка може обійти Лукашенка, – опозиціонер

На виборах президента Білорусі кандидатка Світлана Тихановська могла б виграти з великим відривом у чинного глави держави Олександра Лукашенка.

Щоб не допустити цього, влада може вдатися до тотальної фальсифікації. Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько.

За словами опозиціонера, Тихановська не має жодного політичного досвіду, проте, користується популярністю серед білоруських виборців. Одним із доказів цього є той факт, що на зустріч з нею прийшло 10 тисяч осіб.

"На сьогоднішній день для людей головне питання на порядку денному – коли піде Лукашенко. А все решта – програма, наявність досвіду тощо – це вже відходить на другий і третій план", – пояснив цей феномен Лебедько.

У той же час він допустив, що за дні, що залишилися до 9 серпня, Тихановську можуть зняти з виборів або зробити ставку на фальсифікації. У цьому контексті опозиціонер повідомив, що переважна більшість з більш ніж 64 тисяч членів виборчих комісій представляють Олександра Лукашенка.

"Ось так будуть "вигравати" ці вибори", – резюмував він.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Анатолієм Лебедьком скоро читайте на OBOZREVATEL .

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі пройдуть чергові президентські вибори. У разі перемоги на них Олександр Лукашенко стане президентом країни вшосте.

Як писав OBOZREVATEL, колишнього голову правління Белгазпромбанка і головного конкурента глави Білорусі Олександра Лукашенка на виборах Віктора Бабарику не зареєстрували кандидатом в президенти.