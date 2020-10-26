На виборах у сейм Литви виграли друзі України

За підсумками другого туру виборів до сейму Литви перемогу здобула політична сила "Союз Вітчизни – Литовські Християнські Демократи" (TS-LKD). Її членом є експрем'єр Литви, друг України Андрюс Кубілюс.

Як повідомляє LRT, після підрахунку голосів ця партія отримала 50 мандатів у новому складі сейму. Однак в окрузі Утена ще раз перераховують голоси через однакову кількість із найближчим конкурентом – "Литовським союзом селян та зелених" (LVŽS), до якого входить чинний прем'єр-міністр країни Саулюс Скверняліс.

Зазначимо, що ця сила отримала у сеймі 32 місця. Ще по 13 депутатів представлятимуть Ліберальний рух та Соціально-демократичну партію (LSDP), 11 – Партію Свободи, яка дебютувала на виборах, 10 – Робітничу партію, по 3 – Виборчу акцію поляків Литви (LLRA-KŠS) та Литовську соціал-демократичну трудову партію (LSDDP). Крім того, до литовського сейму пройшли четверо самовисуванців.

Тепер переможці-консерватори мають намір створити правоцентристську керівну коаліцію з Ліберальним рухом та Партією свободи.

На підсумки виборів на своїй сторінці у Facebook відреагувала колишня президентка Литви Даля Грибаускайте. Вона позитивно оцінила їх і наголосила, що це найкраще, що могло трапитися з Литвою в цей важкий період.

"Ми проголосували на користь майбутнього, а в минулому залишаються брехня, реванш, страх. Три партії прийшли до перемоги. У важкі часи жінки не бояться брати на себе відповідальність. Настав час нових політиків, бажаю їм захистити Литву і створити нові можливості для литовців", – написала екслідерка країни.

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