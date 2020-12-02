На участі у брюссельській гей-вечірці спіймався дипломат з Естонії

На скандальній секс-вечірці в Брюсселі, після якої євродепутат з Угорщини Йозеф Шаєр був змушений піти у відставку, був і дипломат з Естонії.

Про це повідомило Elu24 з посиланням на естонське міністерство закордонних справ. У відомстві підтвердили, що їхній співробітник був на забороненому заході як приватна особа.

"Він порушив встановлені в Бельгії коронавірусні обмеження", – зазначили в МЗС.

Як повідомила Guardian, увечері 27 листопада жителі одного з будинків у центрі Брюсселя поскаржилися до поліції на шум і порушення комендантської години, яка діє з 22:00 до 6:00.

Поліціянти, які прибули на виклик, виявили в одній із квартир близько 20 голих і напівголих чоловіків. Двоє з них заявили про дипломатичну недоторканність.

Вечірка, влаштована в центрі Брюсселя, за кілька ярдів від поліційної дільниці, порушила карантинні правила Бельгії, що обмежують проведення заходів у приміщенні до чотирьох осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угорський політик і депутат Європарламенту Йозеф Шаєр подав у відставку після того, як його зловили на секс-вечірці в Брюсселі, яка порушила карантинні обмеження.