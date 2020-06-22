На цегельному заводі в Польщі вибухнула піч: 10 осіб отримали поранення
На цегельному заводі в Ярушуве, недалеко від Вроцлава, 22 червня стався вибух, в результаті якого постраждали 10 працівників.
Близько 12:45 вибухнула обпалювальна піч, повідомляє RMF FM.
Двоє працівників заводу отримали серйозні травми, їх екстрено евакуювали на вертольотах. Ще сімох постраждалих з менш тяжкими травмами також госпіталізували.
За попередніми даними, вибухнув вугільний пил. Точну причину події встановлять експерти.
Сама конструкція заводу серйозно не пошкоджена.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні в Польщі прогримів потужний вибух на заводі хімічних відходів. Вогонь був настільки сильним, що дим було видно з міст, розташованих на відстані більше 20 кілометрів від місця події.