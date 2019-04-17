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"На це перетвориться вся Європа!" На росТБ вибухнули зловісними погрозами через Нотр-Дам

2.5тЧитати матеріал російською

Російський пропагандист Ігор Коротченко, який іменує себе військовим експертом, назвав пожежу в соборі Паризької Богоматері передвісником світової війни і заявив, що це демонстрація майбутнього Європи.

Дивними погрозами рупор путінського режиму вибухнув в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Катастрофа

Катастрофа

Pixabay

"Ось ця трагедія в Парижі, це дійсно загальносвітова трагедія. Це знамення, на що може перетворитися Європа, якщо буде продовжено курс на конфронтацію на Третю світову війну. Ось на що може перетворитися вся Європа, якщо вона буде слухняно слідувати у фарватері американських військових планів! Розміщення американських систем середньої дальності, націлених на Росію, штовхає світ до Третьої світової війни", — нахабно заявив Коротченко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коротченко оприлюднив детальний план масованого вторгнення російських окупантів на територію України і навіть перерахував об'єкти, які нібито стануть для них ціллю №1.

За його словами, протягом п'яти-шести годин армія РФ буде завдавати ударів дистанційною високоточною зброєю по українських військових угрупованнях, штабах, резиденції верховного головнокомандувача, аеродромах, де зосереджена військова авіація і ракети.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Старостин Владислав
Старостин Владислав
феерический бред обкуренного автора и такого же обкуренного редактора допустившего публикацию этого словесного кала... микс из надерганных и смешанных фактов, срежиссированный так, чтобы существа с отрицательным IQ смогли это схавать...
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Забралов Ник
Забралов Ник
які ж вони лишньохромосомні.... це патологічна ненависть до людяності у всьому.. їх не виправити на Землі..
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Вся мерзость кацапской падали в одной фразе. Казларыльня должна быть полностью изолирована, и чем плотнее изоляция, тем быстрее кацапские шизики друг-друга утилизируют.
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