На Тихановську готували замах: хотіли зробити "сакральною жертвою"

На опозиційну кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську готувався замах, якому вдалося запобігти КДБ.

Про це розповів голова КДБ Валерій Вакульчик, повідомляє БЕЛТА. За його словами, "з так званого об'єднаного штабу була отримана інформація, що вони побоюються провокації і замахів на життя Тихановської". Раніше ГУБОПіК МВС по лінії боротьби з екстремізмом перехопив повідомлення, що потрібна "сакральна жертва".

"Відправник уже встановлений і найближчим часом буде затриманий. З огляду на цю обставину, про ситуацію негайно доповіли главі держави. Слід зазначити, що ми з усією серйозністю поставилися до цієї інформації", – наголосив Вакульчик.

Він повідомив, що було ухвалено рішення про виділення 120 підготовлених співробітників для організації охорони об'єднаного штабу. Незважаючи на те, що вони намагалися не привертати уваги, їх присутність була очевидною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте перемагає на виборах із результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала 9,9%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.