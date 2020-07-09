На території КНДР із супутника зафіксували підозрілий ядерний об'єкт. Фото

На ймовірному ядерному об'єкті в Північній Кореї зафіксували нову активність. Опубліковано нові супутникові фото, на яких, як вважають США, перебувають ядерні боєголовки.

Знімки з космосу отримані апаратами Planet Labs, передає CNN. Повідомляється, що американська розвідка зафіксувала підозрілий об'єкт у селищі Волло-Рі недалеко від Пхеньяна.

"У нього є всі ознаки північнокорейського ядерного об'єкта – периметр безпеки, житло на місці, підземна інфраструктура. І він розташований прямо поруч із заводом із виробництва бутильованої води, який не має жодної з цих характеристик", – сказав професор Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс.

Експерт вказав, що на території спостерігається постійний рух авто – легкових і вантажних, які перевозять контейнери.

"Останні супутникові знімки показують, що рух транспортних засобів триває, що дозволяє припустити, що КНДР продовжує виробляти ядерні боєголовки або їхні компоненти", – додав він.

Секретний об'єкт в КНДР CNN

Уперше цей об'єкт у КНДР було ідентифіковано в 2015 році. Експерти вважають, що цей об'єкт, що охороняється, пов'язаний із виробництвом боєголовок і може також служити сховищем для цієї зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, диктатор КНДР Кім Чен Ин пригрозив світу новою секретною зброєю.