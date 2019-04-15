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"На танках просто до Києва!" Український генерал розлютив росіян ракетою "до Уралу"

7.6тЧитати матеріал російською

Російські пропагандистські ЗМІ поширили заяву українського генерала, екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка про те, що Київ повинен створити ракету, яка "діставала б до Уралу". Після цього користувачі в РФ буквально "вибухнули" погрозами.

"Україні ж потрібні ракети, які б, щонайменше, діставали до Уралу і покривали би всю територію Російської Федерації. Такі ракети можна було б розглядати, як зброю стримування", — сказав Романенко одному із українських видань.

У росіян ці слова знайшли вкрай негативний відгук. "А про те, що в разі запуску такої ракети в наш бік їх "відпрасують" протягом декількох годин, він не подумав? Причому Захід в даному разі навіть не писне", — пишуть вони у коментарях до відповідної публікації на "РИА Новости".

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Ігор Романенко

Ігор Романенко

"Антикор"

"Тебе особисто в колясці мотоцикла "Урал" відвезуть на лісоповал!" — не шкодують вони образливих слів.

"Прочитають це мужики з Нижнього Тагілу, та й приїдуть на танках просто до Києва", — погрожують росіяни.

"На танках просто до Києва!" Український генерал розлютив росіян ракетою "до Уралу"
"На танках просто до Києва!" Український генерал розлютив росіян ракетою "до Уралу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, комплекс крилатих ракет для ураження морських і берегових цілей "Нептун", подолавши відстань понад 250 км, успішно вразив ціль в акваторії Чорного моря, під час випробувань.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ігор Романенко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кацап Злой
Кацап Злой
Что, обосрались кацапчеги после одних только заявлений? "Прочитают это мужики из Нижнего Тагила, да и ... пойдут бояру дальше пить."
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Поросенко Пеця
Поросенко Пеця
За час к ебене матери всему ВСУ пизда прийдёт
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Дейман Алон
Дейман Алон
Уже от одного такого заявления украинского генерала лишнехромосомные тоскователи за Совком понасирали в свои кацапские лосины!
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andrei andrei
andrei andrei
Дейман Алон, Заржали. От одного только словосочетания: укроинский генерал😁
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Вдует Арсений
Вдует Арсений
Дейман Алон, ути грозный какой воин света,иди лучше на роботу сво в хлев к хряку Борьке,кулебяку ему потереби,это будет лучше,т.к ты своими вы@ерами только позоришь Украину,а потом люди думают,что там все такие,вяжи чундрик.
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