"На танках просто до Києва!" Український генерал розлютив росіян ракетою "до Уралу"

Російські пропагандистські ЗМІ поширили заяву українського генерала, екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка про те, що Київ повинен створити ракету, яка "діставала б до Уралу". Після цього користувачі в РФ буквально "вибухнули" погрозами.

"Україні ж потрібні ракети, які б, щонайменше, діставали до Уралу і покривали би всю територію Російської Федерації. Такі ракети можна було б розглядати, як зброю стримування", — сказав Романенко одному із українських видань.

У росіян ці слова знайшли вкрай негативний відгук. "А про те, що в разі запуску такої ракети в наш бік їх "відпрасують" протягом декількох годин, він не подумав? Причому Захід в даному разі навіть не писне", — пишуть вони у коментарях до відповідної публікації на "РИА Новости".

Ігор Романенко "Антикор"

"Тебе особисто в колясці мотоцикла "Урал" відвезуть на лісоповал!" — не шкодують вони образливих слів.

"Прочитають це мужики з Нижнього Тагілу, та й приїдуть на танках просто до Києва", — погрожують росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комплекс крилатих ракет для ураження морських і берегових цілей "Нептун", подолавши відстань понад 250 км, успішно вразив ціль в акваторії Чорного моря, під час випробувань.

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