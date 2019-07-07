Британія озвучила остаточне рішення по Brexit: названа дата

Великобританія готова до виходу з ЄС без угоди до 31 жовтня.

Про це в інтерв'ю газеті Sunday Telegraph заявив найбільш вірогідний кандидат на пост прем'єр-міністра країни Борис Джонсон: "Ми і 29 березня були практично готові. І ми будемо готові до 31 жовтня", – передає його слова видання "Інтерфакс Україна".

Політик зазначив, що дуже важливим залишається те, щоб партнери розуміли всю серйозність намірів Британії.

"Вони повинні подивитися нам в очі і подумати: "Боже мій, ці британці дійсно збираються йти. І вони збираються піти на своїх умовах", – каже Джонсон.

При цьому кандидат у прем'єри Великої Британії чітко заявив, що вихід країни з ЄС без угоди не є блефом: "Ні, чесно. Ми повинні продемонструвати більше здорового глузду".

З Джонсоном також згоден і його головний конкурент у боротьбі за пост прем'єра, нинішній глава британського МЗС Джеремі Хант. В інтерв'ю тій же газеті він сказав, що теж "не блефує" щодо того, щоб піти з Євросоюзу без угоди, однак додав, що це "не найбезпечніший спосіб, який гарантує вихід Великобританії", оскільки депутати парламенту постараються заблокувати його.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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