Британія озвучила остаточне рішення по Brexit: названа дата

Великобританія готова до виходу з ЄС без угоди до 31 жовтня.
Про це в інтерв'ю газеті Sunday Telegraph заявив найбільш вірогідний кандидат на пост прем'єр-міністра країни Борис Джонсон: "Ми і 29 березня були практично готові. І ми будемо готові до 31 жовтня", – передає його слова видання "Інтерфакс Україна".
Політик зазначив, що дуже важливим залишається те, щоб партнери розуміли всю серйозність намірів Британії.
"Вони повинні подивитися нам в очі і подумати: "Боже мій, ці британці дійсно збираються йти. І вони збираються піти на своїх умовах", – каже Джонсон.
При цьому кандидат у прем'єри Великої Британії чітко заявив, що вихід країни з ЄС без угоди не є блефом: "Ні, чесно. Ми повинні продемонструвати більше здорового глузду".
З Джонсоном також згоден і його головний конкурент у боротьбі за пост прем'єра, нинішній глава британського МЗС Джеремі Хант. В інтерв'ю тій же газеті він сказав, що теж "не блефує" щодо того, щоб піти з Євросоюзу без угоди, однак додав, що це "не найбезпечніший спосіб, який гарантує вихід Великобританії", оскільки депутати парламенту постараються заблокувати його.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС в березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей по виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду по Brexit, запропоноване Мей.
24 травня Мей оголосила дату відставки.
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