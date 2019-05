На США звалилися смертоносні торнадо: 7 жертв, понад 130 постраждалих. Страхітливі кадри

У США трьома штатами – Оклахома, Огайо і Індіана – пройшлися смертоносні торнадо, шторми та повені.

У результаті загинули семеро людей, постраждали більше 130. Збитки, завдані стихією, обчислюються мільйонами доларів, повідомляє "РИА Новости". (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Відзначається, що без електрики залишилися близько 68 тисяч житлових будинків.

Торнадо у США

Національна метеорологічна служба США повідомила, що швидкість вітру досягала 264 км/год. Стихія тривала близько чотирьох хвилин і пройшлася землею на відстані приблизно трьох кілометрів, але цього було достатньо для того, щоб зруйнувати частину поселень.

Зона поширення стихії

Video sent to us moments before the Pendleton tornado matured. Up close and personal take on a developing tornado. #INwx #INdy 🌪 pic.twitter.com/6U4U65UFHr - BAMWX (@bamwxcom) 28 травня 2019 р

Frightening video of aftermath of tornado in Dayton sent to us by a viewer. She says it's off Troy Street. Many viewers have said the damage looks like a war zone ... @ ABC22FOX45 #daytontornado pic.twitter.com/X8fjz8Pk47 - Adam Aaro (@ AdamFox45Now) 28 травня 2019 р

We are totally fine, our town is not. House-to-house search and rescue in Pendleton after tonight's tornado. Once emergency personnel clears, someone with information please tell us how we can volunteer to help in the restoration process. #PendletonInStorm. pic.twitter.com/olno4ShOO1 - Tyler Bradfield (@_TylerBradfield) 28 травня 2019 р

If not us, then who? If not now, then when? There's no way I could sit around while people are literally trapped, starving, dehydrated, and stripped from their homes from this tornado! S / o to young people in Dayton championing disaster relief efforts 💪🏾 pic.twitter.com/hli46RdbPu - If You Know, You Know (@TrizzyT__) 28 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирській області пронісся масштабний ураган зі смерчем, який валив дерева і зривав дахи будинків.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!