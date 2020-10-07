На США зі швидкістю понад 200 км/год насувається потужний ураган

У Карибському басейні сформувався і вже досяг четвертої категорії ураган "Дельта".

Такі дані отримані літаком Hurricane Hunter Національного управління з дослідження океанів і атмосфери, повідомляється на сайті Національного центру ураганів США.

Максимальна швидкість урагану вже досягла 215 км/год.

"Це свідчить про те, що "Дельта" перетворився на ураган четвертої категорії за шкалою ураганних вітрів Саффіра-Сімпсона", – підкреслили у відомстві.

Очікується, що найпотужніший удар доведеться в четвер, 8 жовтня, по Луїзіані, Міссісіпі, Алабамі, а потім вже з меншою силою по Техасу, Арканзасу, Теннессі, Джорджії і Флоріді.

Крім США протягом найближчих днів ураган досягне узбережжя Мексики, Белізу і Куби.

Зазначимо, що 4 категорія за шкалою Саффіра-Сімпсона означає повалені дерева та рекламні щити, руйнування збірних будинків, пошкодження вікон, дверей і дахів. Також ураган може спровокувати повені.

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