На США зійшов ураган "Ісайяс": оголошено надзвичайний стан. Фото і відео

Олексій Тітофф Світ 10:56, 4.08.2020 Оновлено: 11:25, 4.08.2020

У США ураган першої категорії "Ісайяс" зійшов на узбережжя штату Північна Кароліна.

Основний удар стихії припав на курортне місто Оушн-Айл-Біч, передає Bloomberg.

Однак місцеві жителі були попереджені заздалегідь, тому змогли підготуватися до удару урагану. Було закрито прибережні магазини й ресторани, а на пляжах не було відпочивальників.

Ураган "Ісайяс" у США

Додамо, що за прогнозом ураган "Ісайяс" може призвести до підтоплення – до 20 см опадів, а на узбережжі можливі штормові нагони до 1,5 метра. Метеорологи попередили, що повені можуть накрити території східної Кароліни і частину північного сходу США.

Крім того, управління з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка повідомило, що сильний вітер очікується в районах Квінс, Бруклін, Мангеттен і Бронкс. За повідомленням місцевих ЗМІ, ураган "Ісайяс" може виявитися найсильнішим за останні 8 років.

Ураган "Ісайяс"

Зараз ураган прямує на північний схід Штатів зі швидкістю близько 35 км/год.

Пояснимо, що ураган I категорії – це найслабший із п'яти можливих, проте президент США Дональд Трамп назвав Ісайяс "дуже серйозним". Глава Білого дому вже оголосив надзвичайний стан у Північній Кароліні через наближення шторму. Надзвичайний стан було введено для того, щоб вивільнити кошти для федеральних чиновників і допомогти містам координувати зусилля з надання допомоги у разі лих.

Повінь після урагану
Повінь у місті
Вулиці затопило після урагану
Вода на дорогах
Потоп

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США ураган "Ханна" вдарив по узбережжю Техасу зі швидкістю вітру до 150 кілометрів на годину.

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