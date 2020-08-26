Ураган "Лаура" насувається на США: евакуювали понад півмільйона людей

Влада штатів Техас і Луїзіана в США зобов'язали евакуюватися понад 620 тис. жителів через загрозу обвалення урагану "Лаура".

Національний центр ураганів спрогнозував, що шторм може викликати повінь глибиною до чотирьох метрів і на 48 км вглиб суші уздовж узбережжя Мексиканської затоки, повідомляє Reuters.

Очікується, що "Лаура" вийде на берег пізно ввечері в середу, 26 серпня, або рано вранці в четвер.

Керівник округу Харріс, який включає в себе Х'юстон, Ліна Ідальго попередила про смертельні вітри і руйнівний шторм в регіоні.

"Цей шторм, безумовно, може викликати безпрецедентні руйнування. Ми дійсно повинні сказати: готуйтеся до гіршого", – попередила Ідальго на пресконференції.

Ураган розносився вітром зі швидкістю 130 км/год, коли він перетинав Мексиканську затоку, що кваліфікувало його як ураган категорії 1 за п'ятиступінчастою шкалою Саффіра-Сімпсона.

До вечора середи, коли "Лаура" наблизиться до узбережжя США, прогнозується, що він перетвориться на "сильний" ураган категорії 3 або вище.

Лаура може обрушитися на Техас і Луїзіану. Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на північно-східні регіони Італії обрушився потужний ураган, який завдав значної шкоди сільському господарству. Сильна гроза в деяких регіонах супроводжувалася снігом і градом.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал