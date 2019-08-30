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На США насувається смертоносний ураган: як виглядає небезпека, через яку Трамп не зустрінеться із Зеленським

1.6т Читати матеріал російською

США приготувалися зустрічати потужний ураган Доріан, який за прогнозами досягне узбережжя 2 вересня в якості шторму 4 категорії.

Прогнозується, що він обрушиться десь між Мельбурном і Майамі. У середу стихія прорвалася через Карибське море, підірвавши Сент-Томас сильними вітрами і зливами.

На США насувається смертоносний ураган: як виглядає небезпека, через яку Трамп не зустрінеться із Зеленським

Камера зафіксувала сильний шторм, коли він пронісся над Атлантичним океаном, на північ від Пуерто-Ріко.

Доріан з космосу

Доріан з космосу

камери МКС

На східному узбережжі Флориди вимагають підготуватися до небезпечного для життя урагану. Люди масово заготовляють продукти і необхідні речі.

Американці готуються до шторму

Американці готуються до шторму

АВС

Американці готуються до шторму

Американці готуються до шторму

АВС

"Ми всі готові. І, сподіваюся, нам пощастить. Але мені здається, що на цей раз він рухається в одному напрямку. Всі ознаки того, що він сильно вдарить і буде дуже великим", - написав у своєму Twitter президент США Дональд Трамп, який скасував свої закордонні візити. У четвер стало відомо, що через небезпеку для країни Трамп відправить віце-президента Майка Пенса замість нього в Польщу, де намічалася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські ЗМІ написали, що Трамп пропонував вищим військовим чиновникам бомбити урагани ядерними бомбами.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Тег
ураган
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