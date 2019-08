США приготувалися зустрічати потужний ураган Доріан, який за прогнозами досягне узбережжя 2 вересня в якості шторму 4 категорії.

Прогнозується, що він обрушиться десь між Мельбурном і Майамі. У середу стихія прорвалася через Карибське море, підірвавши Сент-Томас сильними вітрами і зливами.

Камера зафіксувала сильний шторм, коли він пронісся над Атлантичним океаном, на північ від Пуерто-Ріко.

Доріан з космосу камери МКС

На східному узбережжі Флориди вимагають підготуватися до небезпечного для життя урагану. Люди масово заготовляють продукти і необхідні речі.

LATEST: Hurricane #Dorian strengthens to Category 2.



Maximum sustained winds have increased to near 105 mph, according to NHC. https://t.co/oz88cpBWVW https://t.co/MYkN4JuHjp - NBC News (@NBCNews) August 30, 2019

This is an example of being prepared. 🙌🏼 #Dorian https://t.co/bNElatGryo - Hurricane Dorian (@HRCNDorian) August 30, 2019

Американці готуються до шторму АВС

"Ми всі готові. І, сподіваюся, нам пощастить. Але мені здається, що на цей раз він рухається в одному напрямку. Всі ознаки того, що він сильно вдарить і буде дуже великим", - написав у своєму Twitter президент США Дональд Трамп, який скасував свої закордонні візити. У четвер стало відомо, що через небезпеку для країни Трамп відправить віце-президента Майка Пенса замість нього в Польщу, де намічалася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Puerto Rico is in great shape with Hurricane Dorian taking a largely different route than anticipated. Thank you to FEMA, first responders, and all, for working so hard & being so well prepared. A great result! The bad news, Florida get ready! Storm is building and will be BIG! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2019

Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські ЗМІ написали, що Трамп пропонував вищим військовим чиновникам бомбити урагани ядерними бомбами.

