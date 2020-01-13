На Шрі-Ланці аварійно сів літак: деталі НП

Вночі 13 січня в міжнародному аеропорту Бандаранаїке на Шрі-Ланці здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії Thai Airways.

Пілоти ухвалили таке рішення через те, що двом пасажирам на борту стало зле. Про це повідомляє видання ColomboPage.

Зазначається, що лайнер виконував рейс із Джидди (Саудівська Аравія) до індонезійського аеропорту Сурабая.

На Шрі-Ланці аварійно сів літак із мертвими пасажирами на борту news.ru

Однак після приземлення в Бандаранаїке о 02:45 за місцевим часом виявилося, що пасажири вже були мертві.

Потерпілі – жінка й чоловік із Індонезії. Причина їхньої смерті встановлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до аеропорту Калькутти (Індія) екстрено повернувся літак авіакомпанії Air Asia, пасажирка якого погрожувала підірвати лайнер.

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