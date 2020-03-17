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17 березня • оновлено в 06:06
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На Шрі-Ланці 105 українців не пустили в літак: люди звернулися до Зеленського. Відео

1.1т
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У Коломбо на Шрі-Ланці 105 громадян України не змогли вилетіти додому через різку відміну рейсу до Києва в зв'язку з карантинними заходами через спалах коронавірусу.

Подробицями постраждалі поділилися у відеозверненні, яке поширили в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами пасажирів, вони повинні були вилетіти зі столиці Шрі-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо-Дубай-Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде.

На Шрі-Ланці 105 українців не пустили в літак

На Шрі-Ланці 105 українців не пустили в літак

Скріншот із відео

Однак у реєстрації українцям відмовили і не допустили на борт. Представник авіакомпанії FlyDubai пояснив, що Україна відмовилася їх приймати – аеропорт "Бориспіль" закритий і не чекає на рейс. Серед пасажирів – багато дітей.

При цьому турбоператор Join UP, який організував відпочинок українцям, заявив, що це вже не його компетенція. У представництві України всі фахівці зайняті, тому ніхто не приймає дзвінки. В системі ДРУГ пасажири зареєструвалися.

Із проханням про допомогу вони звернулися до президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку з повним обмеженням авіасполучення України через пандемію коронавірусу люди за кордоном не знають, як повернутися додому. Українка поскаржилася на безпорадність консульства і відсутність авіаквитків.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Тег
карантин
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