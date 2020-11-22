На секретну відеоконференцію міністрів оборони ЄС проник журналіст. Відео

Голландський журналіст Даніель Верлаан випадково потрапив на секретну відеоконференцію міністрів оборони країн Євросоюзу.

Він проник на зустріч і навіть поспілкувався з політиками, пише Telegram-канал "Карточный Домик: Европа" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Верховний представник Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що такий вчинок можуть признати кримінальним злочином. Тому він порадив покинути трансляцію.

В результаті журналіст прислухався до поради і вийшов з конференції.

Варто відзначити, що Верлаану вдалося потрапити на онлайн-зустріч завдяки тому, що один з її учасників – міністр оборони Нідерландів Анка Бейевельд – опублікувала на сторінці в Twitter фото з адресою та PIN-кодом для входу в конференцію.

Однак на знімок потрапили тільки 5 з 6 цифр для авторизації, тому останню він знайшов методом перебору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз більше не виділить ні одного євро режиму незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.