На секретну відеоконференцію міністрів оборони ЄС проник журналіст. Відео

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Світ
1,3 т.
На секретну відеоконференцію міністрів оборони ЄС проник журналіст. Відео

Голландський журналіст Даніель Верлаан випадково потрапив на секретну відеоконференцію міністрів оборони країн Євросоюзу.

Він проник на зустріч і навіть поспілкувався з політиками, пише Telegram-канал "Карточный Домик: Европа" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Верховний представник Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що такий вчинок можуть признати кримінальним злочином. Тому він порадив покинути трансляцію.

В результаті журналіст прислухався до поради і вийшов з конференції.

Голландський журналіст випадково потрапив в секретну відеоконференцію міністрів оборони ЄС

Варто відзначити, що Верлаану вдалося потрапити на онлайн-зустріч завдяки тому, що один з її учасників – міністр оборони Нідерландів Анка Бейевельд – опублікувала на сторінці в Twitter фото з адресою та PIN-кодом для входу в конференцію.

Однак на знімок потрапили тільки 5 з 6 цифр для авторизації, тому останню він знайшов методом перебору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз більше не виділить ні одного євро режиму незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Європейський Союз