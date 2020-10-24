На Сардинії народилося цуценя зеленого кольору. Фото

Марина Погорілко Світ 04:40, 24.10.2020

На острові Сардинія в Італії на одній із ферм народилося цуценя з зеленим хутром через надзвичайно рідкісний пігмент в утробі матері.

Як повідомляє Daily Mail, незвичайна собачка була однією з п'яти новонароджених, але єдиною з унікальним забарвленням. Решта його братів і сестер, а також мати цуценят мають білу шерсть.

Незвичайна собачка – одна із п'яти новонароджених.
VIA Reuters

Варто зазначити, що собаки із зеленою шерстю народжуються вкрай рідко. Вважається, що це відбувається тільки тоді, коли цуценята з блідою шерстю вступають у контакт із зеленим пігментом білівердин – тим же пігментом, який викликає синці у людей – в утробі матері.

Однак своєрідний колір цуценяти, якого господар одразу ж прозвав Фісташкою, не вічний і зникатиме у міру зростання. Водночас жодної загрози життю і здоров'ю собаки це явище не несе.

Собаки із зеленою шерстю народжуються вкрай рідко.
VIA Reuters

Керуючий фермою, де народився малюк, вважає що зелений колір – символ надії й удачі, а також знак того, що Фісташка може викликати посмішку на обличчях людей під час пандемії коронавірусу.

Незвичайне забарвлення цуценяти зникатиме у міру зростання.
VIA Reuters

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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