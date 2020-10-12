На Саакашвілі напали в Греції – ЗМІ

На колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі скоєно напад в столиці Греції Афінах.

Як повідомляє грузинський телеканал Mtavari, біля входу в будівлю, де мала пройти зустріч Саакашвілі з грузинськими емігрантами, на нього напав з кулаками невідомий чоловік (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Почалася паніка, хтось розпилив сльозогінний газ. На місце довелося викликати грецький спецназ.

Під час інциденту постраждали кілька людей.

Незважаючи на те, що трапилося, Саакашвілі все ж провів зустріч і розповів про плани, які він пропонує своїм прихильникам і виборцям як кандидат у прем'єр-міністри Грузії від опозиційного об'єднання "Сила в єдності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі вирішив покинути Україну і повернутися в Грузію нібито через майбутні парламентські перегони.

1 жовтня ЗМІ поширили інформацію, що Саакашвілі погрожували заточкою в ресторані Києва, проте він її спростував.