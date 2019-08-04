На руках кров мільйонів: помер найближчих соратник "червоного" диктатора Пол Пота

У в'язниці Камбоджі в неділю, 4 серпня, помер найближчий соратник лідера режиму червоних кхмерів Пол Пота Нуон Чеа.

Про це AFP повідомив представник трибуналу в Камбоджі, що засудив Чеа до довічного ув'язнення за геноцид і злочини проти людяності.

"Ми можемо підтвердити, що підсудний Нуон Чеа... помер сьогодні ввечері, 4 серпня 2019 року, в лікарні кхмерської-радянської дружби", – заявили в суді.

Відзначимо, Чеа, також відомий як "брат №2", помер у віці 93 року. Причина його смерті не називається.

Нуон Чеа lb.ua

Відзначимо, червоні кхмери – неофіційна назва комуністичної течії аграрного спрямування в комуністичному русі в Камбоджі. Їхня ідеологія базувалася на маоїзм, неприйнятті всього західного та сучасного.

Державний тероризм режиму червоних кхмерів під керівництвом Пол Пота, так званого брата №1, у період із 1975 до 1979 року привів до смерті близько двох мільйонів камбоджійців від примусової праці, голоду, катувань і масових страт. Деякі джерела говорять про три мільйони замучених і убитих.

Нуон Чеа, якого вважали головним ідеологом кхмерів, після поразки режиму втік до Таїланду. У 1998 році здався владі. Його заарештували через майже десять років – в 2007 році за звинуваченням у геноциді.

У 2014 році Нуон Чеа і колишній керівник Кампучії Кхієу Сампхан були засуджені до довічного ув'язнення за злочини проти людяності на міжнародному трибуналі.

У 2018 році обидва були визнані винними в геноциді мусульман народності чам і етнічних в'єтнамців і повторно засуджені до довічного ув'язнення.

Як писав OBOZREVATEL, у червні колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі, повалений в ході військового перевороту в 2013 році, помер під час засідання суду в Каїрі.

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