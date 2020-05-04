На розробку вакцини проти коронавірусу можуть піти роки: в Німеччині дали невтішний прогноз

На розробку вакцини проти коронавірусу COVID-19 може піти ще не один рік.

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Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан. За його словами, розробка вакцин є найважчим викликом у медицині.

Єнс Шпан зробив прогноз щодо створення вакцини проти COVID-19

"Я буду радий, якщо вакцину вдасться розробити за кілька місяців. Але на це можуть піти роки, адже в процесі досліджень можуть трапитися невдачі, як ми вже бачили у випадках з іншими вакцинами", – зазначив глава МОЗ.

Він додав, що у Німеччині індекс репродукції вже тривалий час тримається на позначці нижче 1, тобто кожен інфікований заражає менш ніж одну іншу людину.

"Це є добрим знаком, і ми разом цього досягли", – підкреслив Шпан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині почалися клінічні випробування потенційної вакцини проти коронавірусу на людях.

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