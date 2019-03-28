На росТБ закликали бомбити Україну "Томагавками"

Російський пропагандист Микола Платошкін озвучив безглуздий жарт про те, що США повинні завдати бомбардувань по Україні за те, що через неї йде транзитом російський газ.

За словами рупора Кремля, це нібито суперечить американському законодавству. Злочинним закликом Платошкін вибухнув в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Микола Платошкін Скріншот відео

"Закон вже один є, від серпня 2017 року, де написано: "Будь-який експортний газопровід Росії, в тому числі український, через який Росія постачає нафту, — загроза національним інтересам США". Тож Україну давно пора бомбити "Томагавками". Україна сприяє поширенню російського газу в Європі, нахабно беручи за це відступні, займаючись рекетом. Тому я не розумію, чому США досі не звернули увагу на цей корумпований режим", — із усмішкою сказав путінський підлабузник.

Ракета "Томагавк" YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, історик Євген Спіцин виступив з маразматичною промовою, заявивши, що якби Росія вела війну проти України, то вже давно скинула б на Київ атомну бомбу.

У свою чергу, скандальний лідер ЛДПР Володимир Жириновський погрожував завдати ядерного удару по резиденції президента України Петра Порошенка. Так, він заявив, що мріє скинути туди маленьку атомну бомбу і перетворити все на "котлованчик".

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