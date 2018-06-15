Япония, Южная Корея, Сингапур, Эмираты в конце концов, еще в конце ХХ века построили себе век ХХI, а теперь уже ушли к границе века ХХII. Те, кто попадает туда впервые, пребывают в состоянии легкого интеллектуального шока, пытаясь как-то ужиться с мыслью о том, что это наше время, а не будущее, куда их занесло неведомо как. Тем не менее, все это создано руками и волей людей, которые проходят рядом и воспринимают все это как нечто обыденное. Понятно, что все это стоило огромных денег и напряженного труда, но теперь на это можно посмотреть и даже пожить в этой необычной обстановке.

Предпосылки для того, чтобы РФ тоже превратилось в островок или даже остров условного "завтра" или даже "послезавтра", сложились примерно 14-15 лет назад. Тогда наметился устойчивый рост цен на основные экспортные позиции страны и в нее хлынули гигантские деньги. Причем, их поток представлялся бесконечным, а рост потока – неизбежным и устойчивым. Собственно говоря, под струей этих невероятных прибылей резко поднялись не только Эмираты, но Саудовская Аравия, Катар и Кувейт.

Везде – одно и тоже, внедрение новейших технологий, которые коренным образом изменяют облик страны и те условия жизни, которые существовали до этого бума. Конечно, эти страны намного меньше РФ и наверняка, изменения там обязаны проходить быстрее и дальше. Но вот Япония, вполне сопоставимая с РФ по количеству населения, но имеющая меньшую площадь, с успехом компенсирует полное отсутствие полезных ископаемых и природные ресурсы, в виде сырья, топлива и прочего, вынуждена покупать. То есть, те позиции, которые РФ записывает себе в графу "прибыль", Япония относит на затраты.

Но вот прошло 15 лет, на РФ пролился не просто дождь из долларов, а ее омыл мощный ливень, который просто обязан был изменить облик страны. Но россиянин, устало глядя на мир через очко сортира с выгребной ямой, видит все те же картины – отвратительные дороги и свое отражение, две классические и очень скрепные беды.

Но надо отдать должное Путину, он таки попытался сделать либо сальто-мортале, либо финт ушами и провозгласил о близком расцвете "энергетической сверхдержавы" или империи. Удивительным образом в его фантазии умещались в одном времени и в одном пространстве многоквартирный дом, утопающий в грязи, вместо дороги, рядок деревянных сортиров в его дворе, и те несколько триллионов долларов, которые должны были возвестить о новом мировом лидере, пусть и в отдельно взятой области деятельности.

Если не удалось из Москвы сделать Токио, а из Питера – Киото, а из Курска – Сингапур, то ничего не мешало сказать самому Путину, погрязшему в десятках тонн личных долларов и золотых слитков или тому же Леше Миллеру, у которого в офисе на ул. Наметкина в Москве, имеется императорский подъезд, украшенный драгоценными металлами и камнями, мол: "стойте так, мы все уладим". То есть, что вот это и есть империя и образец для подражания, который был создан непосильным трудом и на эти невероятные деньги. Как выяснилось, Московия просто пошла не тем путем, которым ходят японцы, южные корейцы или сингапурцы, а своим, исконным и он их привел в параллельную реальность, где все это считается образцом для подражания.

Даже российские ученые, которые выдвигают и реализуют =абсурдные идеи, выглядят, в той реальности – вполне пристойно и действительно "по-научному". Несколько лет назад, научная общественность РФ содрогнулась от заявления о том, что уже почти создан портал для перемещения в параллельную реальность. Многих шокировало такое заявление, а между тем, речь шла о портале, через который можно попасть не в неведомую вселенную, а наоборот, вернуться из параллельной реальности, где оказалась РФ, в реальность, где находится весь остальной мир.

Не удивительно, что после одного из раундов переговоров тет-а-тет между канцлером Германии Меркель и Путиным, фрау Ангела, с видом жителя Саранска, впервые оказавшегося в аэропорту Норита, заявила о том, что Путин пребывает в параллельной реальности.

На самом деле, портал действительно был создан и РФ даже создала комплекс коммуникаций с нашей реальностью. Если бы она ушла в свою реальность и там осталась бы навсегда, то большая часть мира облегченно вздохнула бы, кто-то бы перекрестился, а кто-то сказал бы "Аллах Акбар" и через день о ней уже никто и не вспоминал бы, но комплекс коммуникаций связывает параллельную реальность и нашу, а потому – все мы имеем неприятности, ибо там все действует совсем по-другому и если ученому что-то кажется белым, то им, из параллельной реальности, оно кажется даже не черным, а рябым!

Казалось бы, за таким технологическим прорывом в Москву должна бы выстроится очередь, но после того как выяснилось, что устье портала формируется именно по контуру выгребной ямы или дырки сельского сортира, ученые многих стран – отказались от продолжения экспериментов. Разве что Венесуэла наращивает усилия в этом направлении.

В любом случае, Путин повел РФ другим путем и россияне должны быть ему благодарным в том, что он их таки довел до места, где они могут чувствовать себя скрепно и вполне исконно.