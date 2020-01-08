"Швидше за все збили": пілот МАУ озвучив свою версію катастрофи з літаком в Ірані

Пілот МАУ повністю спростував версію, що Boeing 737 авіакомпанії розбився в Ірані через технічну несправність.
На його думку, найімовірніше, літак було збито. Про це пілот на правах анонімності сказав OBOZREVATEL. Він додав, що на тому рейсі був досвідчений екіпаж.
"Я не можу коментувати до офіційної прес-конференції, нам це заборонено. Але скажу, що на борту були досвідчені пілоти. З технічною несправністю вони б впоралися. Але коли летить ракета, зреагувати неможливо", – сказав пілот МАУ.
Імовірність, що літак був несправний, льотчик спростовує "на сто відсотків". "Ті джерела, які стверджують, що це була технічна несправність – як мінімум наднекомпетентні. Я цю версію спростовую на сто відсотків", – додав пілот МАУ.
Катастрофа Boeing МАУ в Ірані
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 8 січня Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Бомбардування відбувалася двома хвилями.
На обіцянку Пентагону відповісти на атаку, в КВІР пригрозили "вдарити на цей раз в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування іранської земліответний удар припаде на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).
При цьому увечері 7 січня Збройні сили США, включаючи ракетні батареї протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені в стан підвищеної готовності.
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого знаходилися 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
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