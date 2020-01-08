"Швидше за все збили": пілот МАУ озвучив свою версію катастрофи з літаком в Ірані

Пілот МАУ повністю спростував версію, що Boeing 737 авіакомпанії розбився в Ірані через технічну несправність.

На його думку, найімовірніше, літак було збито. Про це пілот на правах анонімності сказав OBOZREVATEL. Він додав, що на тому рейсі був досвідчений екіпаж.

"Я не можу коментувати до офіційної прес-конференції, нам це заборонено. Але скажу, що на борту були досвідчені пілоти. З технічною несправністю вони б впоралися. Але коли летить ракета, зреагувати неможливо", – сказав пілот МАУ.

Імовірність, що літак був несправний, льотчик спростовує "на сто відсотків". "Ті джерела, які стверджують, що це була технічна несправність – як мінімум наднекомпетентні. Я цю версію спростовую на сто відсотків", – додав пілот МАУ.

Катастрофа Boeing МАУ в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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