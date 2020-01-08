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8 січня • оновлено в 12:58
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"Швидше за все збили": пілот МАУ озвучив свою версію катастрофи з літаком в Ірані

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Пілот МАУ повністю спростував версію, що Boeing 737 авіакомпанії розбився в Ірані через технічну несправність.

На його думку, найімовірніше, літак було збито. Про це пілот на правах анонімності сказав OBOZREVATEL. Він додав, що на тому рейсі був досвідчений екіпаж.

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"Я не можу коментувати до офіційної прес-конференції, нам це заборонено. Але скажу, що на борту були досвідчені пілоти. З технічною несправністю вони б впоралися. Але коли летить ракета, зреагувати неможливо", – сказав пілот МАУ.

Імовірність, що літак був несправний, льотчик спростовує "на сто відсотків". "Ті джерела, які стверджують, що це була технічна несправність – як мінімум наднекомпетентні. Я цю версію спростовую на сто відсотків", – додав пілот МАУ.

Катастрофа Boeing МАУ в Ірані

Катастрофа Boeing МАУ в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Самолеты марки Boeing 737 считаются одним из самых безопасных в мире. Этот самолет является самым популярным и массовым авиалайнером в мире пассажирских авиаперевозок.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
украинские иксперды как всегда на высоте...у Украины одна бкда, из которой вытекают все остальные - очень много идиотов. любей всех очень жалко. а этому мудаку надо пасть завалить..
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Гражданский самолёт не возможно было перепутать с военным просто потому, что взлетал(!) он из МЕЖДУНАРОДНОГО аэропорта и его видели все службы!!!
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Бублик HORT
Бублик HORT
Мельников Дмитрий, Вас это никогда не останавливало, сбили Малазийский Боинг, сбили Ту-154 над Черным морем...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Мельников Дмитрий, 3то ты сейчас про Ту-154 над Черным морем???
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