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4 грудня • оновлено в 10:11
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На Путіна натякає? Лукашенко забив на сполох через переділ у світі

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, на його думку, у світі почався новий переділ.

Таке висловлювання прозвучало під час його візиту до Сербії, передає "БелТА". За його словами, світові лідери все частіше вирішують проблеми "з позиції сили", а не мирним шляхом, на підставі міжнародного права.

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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

РБК

У зв'язку з цим Лукашенко припустив, що сильні світу цього вирішили знову влаштувати паювання.

"Я іноді з висоти прожитих президентських років починаю думати, чи не почався новий переділ нашої планети. І всі ми добре знаємо, до чого це може призвести", – зазначив глава Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко розкритикував альянс із Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Коментарі
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Слабенький Лукашенко,бацька засраный.
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Червоний Данило
Червоний Данило
лукаш, ты конча вологотская, скажи об этом своему другу путину! а то все лижешь и лижешь ему!
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Не боись ,нефти нет , не тронут.
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