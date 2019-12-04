На Путіна натякає? Лукашенко забив на сполох через переділ у світі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, на його думку, у світі почався новий переділ.

Таке висловлювання прозвучало під час його візиту до Сербії, передає "БелТА". За його словами, світові лідери все частіше вирішують проблеми "з позиції сили", а не мирним шляхом, на підставі міжнародного права.

Олександр Лукашенко РБК

У зв'язку з цим Лукашенко припустив, що сильні світу цього вирішили знову влаштувати паювання.

"Я іноді з висоти прожитих президентських років починаю думати, чи не почався новий переділ нашої планети. І всі ми добре знаємо, до чого це може призвести", – зазначив глава Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко розкритикував альянс із Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна

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