На протесті в Мінську хлопець зробив пропозицію руки і серця дівчині. Романтичне відео

Під час акції протесту в столиці Білорусі Мінську один із демонстрантів зробив пропозицію своїй дівчині.

Відповідним роликом 30 серпня поділився YouTube-канал "TUT.BY. Политика"(щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно пару з "ЧБЧ" -стягом на плечах, який масово використовується опозиціонерами (від білоруського – "бела-чырвона-белы").

Хлопець сказав дівчині, що вони знаходяться серед "своїх людей", "друзів і братів", які близькі їм за духом.

"І це наші люди, це наша країна, нова країна, яку ми створимо. І я теж хочу сьогодні щось створити", – продовжив він. Після цього хлопець став на одне коліно і попросив руку дівчини.

Пропозиція на протесті в Мінську. Скриншот відео

Люди, які знаходилися поруч, підтримали пару оплесками та почали кричати: "Вітаємо!"

Як повідомляв OBOZREVATEL: