На протесті в Білорусі ОМОН опустив щити: люди аплодували і кричали "Верым! Можам! Пераможам!"

На протесті в Білорусі ОМОН опустив щити.

У двох містах Білорусі, де 9 серпня минули протести після оголошення перших результатів екзит-полів президентських виборів, за результатами яких лідирує чинний глава країни – Олександр Лукашенко, співробітники ОМОН опустили щити або ж перейшли на бік активістів.

Зокрема, мова про міста Ліда і Жодіно. Про це написали на сторінці Mash в Telegram.

"Пішли повідомлення, що в деяких містах країни ОМОН опускає щити або взагалі переходить на бік людей. Поки така інформація про міста Ліда і Жодино", – йдеться в повідомленні.

А на сторінці Nexta Live в Telegram розповіли, що люди аплодували цьому і кричали "Верым! Можам! Пераможам!"

Читайте текстову трансляцію OBOZREVATEL про те, як минули найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.