На протести проти обмеження абортів у Варшаві вийшли 100 тисяч осіб. Фото

Карина Бондаренко Світ 08:58, 31.10.2020 Оновлено: 09:08, 31.10.2020

У суботу ввечері, 30 жовтня, в столиці Польщі Варшаві на протести проти заборони абортів вийшли близько 100 тисяч осіб.

Таким чином люди висловили незгоду зі скандальним рішенням Конституційного трибуналу. Про це повідомила в Twitter прессекретарка варшавської міської ради Кароліна Галецька (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вона зазначила, що точно підрахувати всіх демонстрантів було складно, оскільки вони збиралися в трьох різних місцях, щоб потім відправитися до центру міста.

Потім протестувальники, серед яких був і мер Варшави Рафал Тшасковській, колоною попрямували до будинку лідера правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослава Качинського.

Центр Варшави був забитий учасниками протесту.
На площі зібралися близько 100 тисяч осіб.

Під час акції на столичному Палаці культури і науки висвітили символ протесту – червону блискавку.

Відомо, що поліція затримала близько 30 осіб, які намагалися перешкодити ході.

Поляки не згодні з забороною абортів.
Люди висловили свій протест масштабною акцією.
На ході був присутній навіть мер Варшави.
Символ протестів проти абортів – червона блискавка.
Протестуючі палили фаєри.
Поляки не згодні з рішенням Конституційного трибуналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Конституційний суд Польщі визнав неконституційним законодавство, яке дозволяло жінкам робити аборти в деяких випадках.

  • Переривати вагітність можна було, якщо у плода є важкі і незворотні дефекти або невиліковні хвороби. Тепер це фактично заборонено.

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