На протестах в Білорусі затримали ще понад 200 людей

Карина Бондаренко Світ 06:15, 19.10.2020

У неділю, 18 жовтня, на протестах в Білорусі затримали 204 людини.

Імена затриманих опублікував правозахисний центр "Вясна". Відзначається, що троє з них неповнолітні, четверо – журналісти і одна правозахисниця.

Протестувальників затримали під час розгону Партизанського маршу, на якому вимагали відставки незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.

Затримання, зокрема, проходили в Світлогорську, Жодіно, Гомелі, Бресті, Фаніполі, Вітебську, Новогрудку, Дзержинську, але найбільше в столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі пройшов 71-й протестний день після виборів президента, до акції приєдналися понад 12 міст. До Мінська стягнули силовиків і бронетехніку, людям заблокували інтернет.

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