На протестах в Білорусі затримали близько 80 осіб, серед них – студенти і журналісти

На акціях протесту в столиці Білорусі Мінську 1 вересня силовики затримали 78 осіб.

Серед них були студенти і журналісти, повідомляє незареєстрований правозахисний центр "Весна" в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У списку затриманих в Мінську за 1 вересня вже більше 70 осіб. Багатьох з них відпустили, але частина все ж проведе ніч в ізоляторі до суду. В тому числі і затримані журналісти", – йдеться в повідомленні.

"Куди пропадають журналісти в Білорусі, коли йдуть на роботу?" tut.by

В знак протесту затримання колег співробітники інтернет-порталу Tut.by провели ніч на 2 серпня під стінами столичного РУВС. Зокрема, журналісти вийшли підтримати Надію Калініну та Андрія Суднікова.

До мітингу приєдналися місцеві жителі, деякі з них привезли їжу і чай активістам. Судячи з фото, в акції взяли участь близько 20 осіб.

До акції приєдналися місцеві жителі tut.by

Активістам привезли їжу і чай tut.by

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 1 вересня близько двох сотень студентів в столиці Білорусі Мінську вийшли на мітинг проти Олександра Лукашенка, який займав пост президента п'ять термінів поспіль.

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