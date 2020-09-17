На прем'єра Франції подали до суду через "провал боротьби" з коронавірусом

На прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса подали до суду через те, що він нібито провалив боротьбу з коронавірусом.

Ініціатором позову стала група перехворілих COVID-19 громадян, а також їх родичі, передає Associated Press.

Позов був поданий до суду, який розслідує злочини держчиновників. Інтереси громадян представляє юрист Фабріс Ді Визио. Вони стверджують, що політика прем'єра щодо пандемії "створила загрозу для громадської безпеки".

Також вони хочуть з'ясувати, чому влада не схвалили більш швидкі тести на виявлення коронавірусу за зразком слини, зробивши вибір на користь тестів по назальних зразках.

Поставлено питання і про те, чому влада зобов'язала громадян носити маски влітку на відкритому повітрі, але не поставила таку ж вимогу щодо офісів до 1 вересня.

Прем'єру загрожує до двох років позбавлення волі і штраф в розмірі 30 тисяч євро, якщо його визнають винним.

Станом на 17 сентябня у Франції захворіли на коронавірус понад 400 тисяч осіб, з яких 31 тисяча померли.

Як писав OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я висловили занепокоєння темпами поширення коронавірусу в європейських країнах.